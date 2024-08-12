Умные устройства и электронные гаджеты: нужно ли запретить их в школе?

Что думают по этому поводу родители, учителя, психологи и сами дети Каким должен быть идеальный набор школьной канцелярии? Максимально функциональным и аскетичным – чтобы ничего не отвлекало от учебы? Или же современным устройствам, облегчающим и развлекающим жизнь школьника, тоже должно найтись место в рюкзаке? Споры на эту тему не утихают с тех самых пор, как в постперестроечные годы в жизнь советского ученика впервые ворвалось разноцветье западной культуры.