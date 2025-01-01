В Японии задумались над сохранением новогодних открыток

Все больше японцев отказываются от традиционной отправки поздравительных открыток к Новому году, поскольку растущие цены на товары повседневного спроса вынуждают их сокращать расходы, сообщает 1 января деловое агентство Kyodo News.
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