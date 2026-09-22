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Потребители против ужесточения правил возврата купленных онлайн товаров

Потребители против ужесточения правил возврата купленных онлайн товаров

Потребительские организации выступили против законопроекта Минэкономразвития, который может ограничить возврат некоторых онлайн-покупок и переложить на покупателей часть расходов и рисков.

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