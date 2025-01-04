Что, если растения на нашей планете смогут прожить дольше, чем ожидается

Что, если растения на нашей планете живут дольше, чем ожидалось? Недавнее открытие ученых фундаментально меняет наше представление о будущем биосферы Земли, обеспечивая более оптимистичный взгляд на продолжительность жизни растений на Земле.
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