Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 660 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Цыганов
    Кому помогала Антанта? Вот и ответ кто убивал Россию. Запад во все века был против России.Ответ упрекающим ...
  • Раиса Мелькумова
    Только убрать их, сидят на шее у народа, заплывшие жиром, паразитирующие, жадные до денег, многие с двойным гражданст...У меня вопрос к Г...
  • Александр Ляшенко
    Где продаются ледорубы для англичан.надоели,хуже горькой редьки, особенно этот Христо Грозев, скудеет курский чернозё..."Агент Кремля" Ва...

"Агент Кремля" Ваня готовила "медовую ловушку" для иноагентов: В Англии устроили суд над "русскими шпионами"

"Агент Кремля" Ваня готовила "медовую ловушку" для иноагентов: В Англии устроили суд над "русскими шпионами"

Царьград Коллаж Царьграда Целая банда "агентов" Кремля готовила в Британии "медовые ловушки" для журналистов, планировала атаковать дроном посольство Казахстана в Лондоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Шемисова
Да как бы не так, есть у них хороший писатель Осман, написал хорошую книгу &quot;Убийство по четвергам&quot; и там он ввёл русского генерала, который возглавлял при СССР ленинградский КГБ, а теперь в Лондоне живёт и  отмывает бандитские деньги, при этом это довольно приличный человек, но кто в такое поверить может - только англичане, они даже представить не могут, что люди могут жить по другому.
Ответить
3 час.
леонид рыбаков
ВСЕ КАК ЗАВЕЩАЛ ГЕББЕЛЬС  ----ЛОХИ ЛЮБЯТ  ЧУТЬ ПРАВДЫ А ОСТАЛЬНОЕ  ПО БОЛЬШЕ ЛЖИ
Ответить
3 час.
Александр Ляшенко
Где продаются ледорубы для англичан.надоели,хуже горькой редьки, особенно этот Христо Грозев, скудеет курский чернозём без их тел.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх