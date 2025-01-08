"Агент Кремля" Ваня готовила "медовую ловушку" для иноагентов: В Англии устроили суд над "русскими шпионами"

Лариса Шемисова

Да как бы не так, есть у них хороший писатель Осман, написал хорошую книгу "Убийство по четвергам" и там он ввёл русского генерала, который возглавлял при СССР ленинградский КГБ, а теперь в Лондоне живёт и отмывает бандитские деньги, при этом это довольно приличный человек, но кто в такое поверить может - только англичане, они даже представить не могут, что люди могут жить по другому.