Царьград Коллаж Царьграда Целая банда "агентов" Кремля готовила в Британии "медовые ловушки" для журналистов, планировала атаковать дроном посольство Казахстана в Лондоне.
"Агент Кремля" Ваня готовила "медовую ловушку" для иноагентов: В Англии устроили суд над "русскими шпионами"
Комментарии
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Лариса Шемисова
Да как бы не так, есть у них хороший писатель Осман, написал хорошую книгу "Убийство по четвергам" и там он ввёл русского генерала, который возглавлял при СССР ленинградский КГБ, а теперь в Лондоне живёт и отмывает бандитские деньги, при этом это довольно приличный человек, но кто в такое поверить может - только англичане, они даже представить не могут, что люди могут жить по другому.
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3 час.
леонид рыбаков
ВСЕ КАК ЗАВЕЩАЛ ГЕББЕЛЬС ----ЛОХИ ЛЮБЯТ ЧУТЬ ПРАВДЫ А ОСТАЛЬНОЕ ПО БОЛЬШЕ ЛЖИ
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3 час.
Александр Ляшенко
Где продаются ледорубы для англичан.надоели,хуже горькой редьки, особенно этот Христо Грозев, скудеет курский чернозём без их тел.
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1 час.
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