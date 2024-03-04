Генпрокуратура предъявила счёт нерадивым хозяевам стратегических предприятий Иван Полетаев В феврале этого года сразу несколько крупных предприятий перешли под контроль государства.
Отчего олигархи переполошились
Комментарии
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lidatima46 Тимощук
В СССР ничего не разваливалось и все работало стабильно Так что по жировали ребята и хватит Пора и честь знать
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3 час.
валерия
"..Настроения крупного бизнеса выразил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, заявив журналистам, что взятый властью курс на национализацию частных активов может привести к несправедливости в отношении собственников .." А когда у государства и народа крали и присваивали все эти богатства , это было справедливо? Какая-то разная справедливость у этого умника!.
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1 час.
Михаил Гринжук
Вся промышленность и научный потенциал должен принадлежать.А заводы по производству мыла и щеток для уборки дерьма или стирального порошка можно оставить . Но чтоб никаких иностранных пиндосов.
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1 час.
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