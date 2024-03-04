Отчего олигархи переполошились

lidatima46 Тимощук В СССР ничего не разваливалось и все работало стабильно Так что по жировали ребята и хватит Пора и честь знать

валерия "..Настроения крупного бизнеса выразил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, заявив журналистам, что взятый властью курс на национализацию частных активов может привести к несправедливости в отношении собственников .." А когда у государства и народа крали и присваивали все эти богатства , это было справедливо? Какая-то разная справедливость у этого умника!.