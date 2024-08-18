Дженна Ортега, Вайнона Райдер, Моника Беллуччи и Тим Бертон на фотоколле фильма "Битлджус Битлджус" в Нью-Йорке

В Нью-Йорке 17 августа состоялся фотоколл нового фильма Тима Бертона “Битлджус Битлджус”. Мероприятие посетили главные звезды картины: Дженна Ортега, Вайнона Райдер, Кэтрин О’Хара и, конечно же, Моника Беллуччи, которая по совместительству является возлюбленной режиссера.
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