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Апелляция «Бордо» на перевод в 6-ю лигу Франции отклонена. Шестикратный чемпион страны все еще не может предоставить гарантии финансирования на сезон

Наказание «Бордо» осталось в силе.  Напомним, в конце июня Национальная дирекция по управленческому контролю (DNCG) исключила клуб из всех соревнований национального уровня на сезон-2026/27.

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