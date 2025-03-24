В Костроме полицейские и общественники вручили школьникам первые паспорта граждан РФ

В торжественной церемонии вручения главного документа гражданина приняли почетные гости: представитель Общественного совета при региональном УМВД, заместитель председателя совета областного отделения Движения Первых Костромской области Наталья Катыкина и глава города Костромы Юрий Журин.
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