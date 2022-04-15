Нижегородская правда

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Олег Лавричев: «Новую улицу в Советском районе назовем проспектом Героев Донбасса»

Олег Лавричев: «Новую улицу в Советском районе назовем проспектом Героев Донбасса»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев прокомментировал решение, принятое по инициативе депутатского объединения партии «Единая Россия»:   «Назовем новую улицу в Советском районе Нижнего Новгорода проспектом Героев Донбасса.

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