Олег Лавричев: «Новую улицу в Советском районе назовем проспектом Героев Донбасса»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев прокомментировал решение, принятое по инициативе депутатского объединения партии «Единая Россия»: «Назовем новую улицу в Советском районе Нижнего Новгорода проспектом Героев Донбасса.
Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев прокомментировал решение, принятое по инициативе депутатского объединения партии «Единая Россия»: «Назовем новую улицу в Советском районе Нижнего Новгорода проспектом Героев Донбасса.
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