Российский дипломат Полянский в ООН: "Тянет с переговорами, чтобы избежать выборов и ответственности" Владимир Зеленский не стремится к реальному миру с Москвой, а использует конфликт для укрепления собственной власти и уклонения от ответственности перед избирателями.