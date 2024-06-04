Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    А тот, кто бросается черными яблоками- агент Госдепа, или невежда, не знающий, как Горбачев с Ельциным формировали ЦБ...Тайна Набиуллиной...
  • Сибиряк
    Но да, губу пиндосы раскатали. Прижали бы там за океаном задницу, и сопели в две дырочки.ВАШИНГТОН ПРЕДЪЯВ...
  • Natalija Osminina
    Спасибо автору статьи. Он лишь подтвердил то, что  вероятно, уже  понимают все: кто такая Набиуллина, охраняющая ЦБ Р...Тайна Набиуллиной...

Ударная подлодка РФ подошла к берегам Ирландии, там важный газопровод и кабели

Ударная подлодка РФ подошла к берегам Ирландии, там важный газопровод и кабели

"ВС трёх стран НАТО приняли участие в поисках российской подводной лодки у западного побережья Ирландии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Задача США - заставить Европу до  дрожи в коленках бояться России, угрожать ей, бесноваться в угрозах и русофобии, посылать оружие Украине и своих инструкторов.  А США будут приказывать Зеленскому бомбить Россию. В расчете на то, что Россия будет вынуждена отвечать Европе. Для этого есть ядерная угроза  (к примеру реальным испытанием бомбы на Новой Земле), повреждение подводных кабелей на дне Атлантики и натовских беспилотников над Черным морем, ослепление НАТОвских спутников. Но США бы устроили  обычные Цирконы по военным объектам Европы. И все только затем, чтобы поставить последнюю точку в деиндустриализации Европы и вызвать отток из нее индустрии -  в США. Как только Россия стукнет по Европе Цирконами, США  сразу предложат Путину  вернуться к его &quot;неультиматуму&quot; за 17 декабря 2021 г. Байдену и Столетенбергу . И подписать то, что не подписали тогда. И самое интересное, что Великобритания заинтересована в том же самом, хотя  Стамбульский похабный мир был разрушен именно Лондоном.   И наступит время делить нищую Европу между Лондоном, Ватиканом и Россией.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх