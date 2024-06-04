Ударная подлодка РФ подошла к берегам Ирландии, там важный газопровод и кабели

Natalija Osminina

Задача США - заставить Европу до дрожи в коленках бояться России, угрожать ей, бесноваться в угрозах и русофобии, посылать оружие Украине и своих инструкторов. А США будут приказывать Зеленскому бомбить Россию. В расчете на то, что Россия будет вынуждена отвечать Европе. Для этого есть ядерная угроза (к примеру реальным испытанием бомбы на Новой Земле), повреждение подводных кабелей на дне Атлантики и натовских беспилотников над Черным морем, ослепление НАТОвских спутников. Но США бы устроили обычные Цирконы по военным объектам Европы. И все только затем, чтобы поставить последнюю точку в деиндустриализации Европы и вызвать отток из нее индустрии - в США. Как только Россия стукнет по Европе Цирконами, США сразу предложат Путину вернуться к его "неультиматуму" за 17 декабря 2021 г. Байдену и Столетенбергу . И подписать то, что не подписали тогда. И самое интересное, что Великобритания заинтересована в том же самом, хотя Стамбульский похабный мир был разрушен именно Лондоном. И наступит время делить нищую Европу между Лондоном, Ватиканом и Россией.