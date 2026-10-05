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Медицина 2.0

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Россиянам назвали три продукта для поддержания здоровья сердца и сосудов

Россиянам назвали три продукта для поддержания здоровья сердца и сосудов

Гречку недооценивают с точки зрения пользы для сердца и сосудов, сообщила руководитель Центра компетенций по развитию продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.

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