Более пяти тысяч человек Хабаровском привьют от кори

Медики в Хабаровском крае планируют провести вакцинацию от кори для примерно пяти тысяч человек. Главный внештатный инфекционист Минздрава России по Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова сообщила, что вакцинация будет проводиться в поликлиниках, где жители могут получить прививки у себя по месту жительства.
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