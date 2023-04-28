Более пяти тысяч человек Хабаровском привьют от кори

Медики в Хабаровском крае планируют провести вакцинацию от кори для примерно пяти тысяч человек. Главный внештатный инфекционист Минздрава России по Дальневосточному федеральному округу Анна Кузнецова сообщила, что вакцинация будет проводиться в поликлиниках, где жители могут получить прививки у себя по месту жительства.