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Писателя-коллаборациониста Бориса Акунина внесли в перечень террористов и экстремистов

Писателя-коллаборациониста Бориса Акунина внесли в перечень террористов и экстремистов

13 декабря господин Акунин в пранке Вована и Лексуса заявил, что с пониманием относится к тезису «хороший русский — мертвый русский», считает правильными атаки БПЛА на города России и Крымский мост и выступает за расчленение России.

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