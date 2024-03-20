В Сочи на пляже женщина обнаружила насаженный на шест человеческий череп

В Сочи на пляже женщина обнаружила насаженный на шест человеческий черепВряд ли снимавшая на видео морские волны жительница Сочи могла предположить , с какой находкой столкнется она на пляже в районе пансионата «Белые ночи» рядом с Дагомысом.