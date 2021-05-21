Главные штурманы объединений ВКС проверили летную подготовку курсантов

Главные штурманы объединений ВКС проверили летную подготовку курсантов

Самыми актуальными темами обсуждения на сборах стали современные авиационные средства поражения, проходящие испытания в государственном исследовательском центре, а также состояние и перспективы развития беспилотной авиации.

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