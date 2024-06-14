В парке Калининского района Челябинска откроется обновленный фонтан и спортивная площадка

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зашевелились перед выборами, а где была эта Котова, когда первого января все снегом завалило, люди часами на остановках стояли, а общественный транспорт в пробках из-за снежных завалов... очистила сволочь центральные улицы и то восьмого января, когда люди на работу поехали и стояли в пробках по два часа на центральной площади города... ах и ах, беда, Текстелер после этого заявил, что виноваты синоптики, они поздно сказали о возможных снегопадах, а что делала эта дура с первого по восьмое? Текслер и Котова, возьмитесь за ручки и валите из Челябинска и Челябинской области, возвращайся Теклер в свой Новосибирск или откуда ты там и эту уродину с собой забери, она ведь такой ценный кадр, тебе надо, нам такую нет... После Сумина у бедняжки Челябинской области не было доброго губера и тем более мэра... Одно ворье, рука руку моет... В Парковом ЖКХ работает из рук вон плохо, снег не убирают, лед не отбивают, мусор не убирают... Если не дай бог авария, неделями надо каждый день звонить и требовать мастера... Дорогу сделали на шесть полос, светофор не включают, уроды гоняют, уже три раза людей сбивали на этом пешеходном переходе, жаловались люди, просили включить светофор, ответ замечательный - когда дорогу сдадут тогда и включим... какого хрена... тогда и движение перекройте, так нет, ездить можно, а светофор включить нет, пусть подыхают аборигены, Котова с Текслером там не ходят... И везде так, кроме площади Ленина и Кировки... Люди подписи собирали, просили снять Котову с должности, но кто такие люди? им ответили, что так с должности не снимают, делаем выводы, что наши подписи задницу подтирать сгодятся, а Котова ценный и недвижимый кадр...