Герой РФ Белоглазов и представители вузов Росгвардии поздравили МГУ с 270-летием

Начальник Саратовского военного института Росгвардии, Герой России полковник Александр Белоглазов совместно с главами, преподавателями и курсантами других военных учебных учреждений национальной гвардии поздравили МГУ им.
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