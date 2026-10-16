В Советском районе Воронежа произошла коммунальная авария. Специалисты «РВК-Воронеж» работают над устранением повреждения на трубопроводе диаметром 150 мм по адресу улица Любы Шевцовой, 36а.
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