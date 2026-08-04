nifty update after long bearish candel S&P CNX NIFTY INDEX FUTURES NSE:NIFTY1! kailashcfa33 as per nifty chart look here long bear candle some possibilities here 1- now nifty trend line facing hurdle 24560 if sustain above than again up side 24630--24700+++ where support find 24500 if sustain below than next down side 24428--24379++ expect 2.
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