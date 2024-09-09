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В России назвали поддержку VPN-сервисов Белым домом вмешательством в дела страны

В России назвали поддержку VPN-сервисов Белым домом вмешательством в дела страны

Россия расценивает поддержку Белым домом работы VPN-сервисов, которыми пользуются в нашей стране, а также просьбу американских чиновников к ведущим IT-компаниям содействовать росту их пропускной способности как вмешательство в свои внутренние дела.

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