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FT: колумбийские наркокартели перенимают опыт борьбы с беспилотниками в зоне СВО

FT: колумбийские наркокартели перенимают опыт борьбы с беспилотниками в зоне СВО

Преступные и повстанческие группировки Колумбии стремятся отправлять своих людей воевать на стороне Украины, чтобы те получили передовой опыт применения БПЛА и затем использовали его против колумбийской армии.

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