FT: колумбийские наркокартели перенимают опыт борьбы с беспилотниками в зоне СВО

Преступные и повстанческие группировки Колумбии стремятся отправлять своих людей воевать на стороне Украины, чтобы те получили передовой опыт применения БПЛА и затем использовали его против колумбийской армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии