Спальни девушек из разных стран мира

Женская спальня — это не просто место для сна. Два талантливых итальянских фотографа Габриэль Галимберти и Эдуард Делиль провели экскурсию по комнатам женщин разных стран мира, в которые обычному человеку вход воспрещен.
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