США не станут защищать Европу от удара России – эксперт развеял давний миф

Борис Леонтьев

Как Вы понимаете это самое испытание ядерного оружия? То что имеют сейчас ядерные державы уже испытывалось ими. Испытания ради испытаний смысла не имеет. Испытывают всегда новое и более совершенное. А это дело рисковое. Просто испытывая более мощное чем существующее и уже испытанное ядерное оружие можно тупо чисто случайно уничтожить планету поскольку предсказать результат взрыва теоретически предсказать можно, а вот что произойдёт практически сказать со 100% уверенностью не может никто. До настоящего момента любое создание и испытание ЯО кем бы то не было — это всего навсего повтор того, что создавали и испытывали НА СВОЙ СТРАХ И РИСК либо США, либо СССР (Россия). В ядерной области сейчас идёт очередная гонка не за то, чья бомба мощнее, а за то чьи носители быстрее и ближе расположены к врагу. И если по скорости носителей мы пока выигрываем, то по близости ЯО к его целям мы явно критически проигрываем. И этот наш проигрыш страшен ещё и тем, что мы уже не можем поражать вражеские пусковые установки так, чтобы не нанести ущерб самим себе. Т.е. отвечая на ядерные удары НАТО, мы уже фактически будим наносить удары по своей территории. Нам давно уже надо было иметь свои военные базы с ЯО на Кубе в Никарагуа, в Венесуэле, в Алжире, а так же на принадлежащих нам и наиболее близким к США Курильских и Алеутских островах. Мы должны срочно восстановить регулярные полёты нашей авиации с ЯО и постоянное дежурство наших АПЛ вдоль границ США.