Ядерная доктрина России не висит в воздухе: у нас есть союзники, на которых завязана экономика России, особенно в период санкций.
США не станут защищать Европу от удара России – эксперт развеял давний миф
Комментарии
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М
Мария
Хотелось, чтобы Вы были правы.
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12 час.
Борис Леонтьев
Как Вы понимаете это самое испытание ядерного оружия? То что имеют сейчас ядерные державы уже испытывалось ими. Испытания ради испытаний смысла не имеет. Испытывают всегда новое и более совершенное. А это дело рисковое. Просто испытывая более мощное чем существующее и уже испытанное ядерное оружие можно тупо чисто случайно уничтожить планету поскольку предсказать результат взрыва теоретически предсказать можно, а вот что произойдёт практически сказать со 100% уверенностью не может никто. До настоящего момента любое создание и испытание ЯО кем бы то не было — это всего навсего повтор того, что создавали и испытывали НА СВОЙ СТРАХ И РИСК либо США, либо СССР (Россия). В ядерной области сейчас идёт очередная гонка не за то, чья бомба мощнее, а за то чьи носители быстрее и ближе расположены к врагу. И если по скорости носителей мы пока выигрываем, то по близости ЯО к его целям мы явно критически проигрываем. И этот наш проигрыш страшен ещё и тем, что мы уже не можем поражать вражеские пусковые установки так, чтобы не нанести ущерб самим себе. Т.е. отвечая на ядерные удары НАТО, мы уже фактически будим наносить удары по своей территории. Нам давно уже надо было иметь свои военные базы с ЯО на Кубе в Никарагуа, в Венесуэле, в Алжире, а так же на принадлежащих нам и наиболее близким к США Курильских и Алеутских островах. Мы должны срочно восстановить регулярные полёты нашей авиации с ЯО и постоянное дежурство наших АПЛ вдоль границ США.
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10 час.
ВМ
Владимир Минаков
Конечно же Караганов прав! Российскую политику можно сравнивать и с гибкостью гуттаперчивого мальчика, а можно и назвать просто бесхребётной - у каждого свой взгляд на ситуацию. Но то, что раньше в мире воспринималось, что Россия обозначила "красные линии", заползание за которые чревато ответкой, сейчас в Европе оценивают, как бахвальство и пустозвонство: в 2022 году они боялись поставить Украине каски и обмундирование, а сейчас поставляют баллистические ракеты. Взорвали газопроводы - выразили озабоченность... Победить в системе "стенка на стенку" Россия не сможет - чревато приобретением горба, грыжи и геморроя, вместе взятых - они просто играют в кошки-мышки: пиндосы ещё напечатают пару триллионов фантиков, произведут хренову гору техники, ракет, наймут за солидные бабки "гусей"... Ведь идёт перемолачивание имущества и экономик двух славянских народов, гибнет население но обе стороны конфликта, а те гниды только масла ( вооружения) в костёр подливают... Если власть боится врезать по "наглой рыжей морде" в центре принятия решений, то почему не стереть те заводы в Европе, которые поставляют поленья для этого костра? Именно так можно воспринимать слова Караганова... Это - не война, а уничтожение производства военного оборудования, применяемого в конфликте. И пусть попробуют тогда вякнуть...
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10 час.
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