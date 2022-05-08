Дорогами Памяти и Славы.

Делегация Бобруйского лесхоза приняла активное участие в автопробеге.Автоколонну приветствовали на границе с Глусским районом, где к участникам проекта присоединилось еще порядка двух десятков машин организаций, предприятий и учреждений Бобруйщины.
Делегация Бобруйского лесхоза приняла активное участие в автопробеге.Автоколонну приветствовали на границе с Глусским районом, где к участникам проекта присоединилось еще порядка двух десятков машин организаций, предприятий и учреждений Бобруйщины.
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