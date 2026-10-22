В комментариях пишут, что советская деревня жила богато. Цитирую: «В город ехали все, кто хотел. В СССР был культ науки, молодежь рвалась в университеты и институты.
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