Петербуржец похвастался оружием перед друзьями и решил проверить его на птицах. Теперь он фигурант уголовного дела.
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Петербуржец похвастался оружием перед друзьями и решил проверить его на птицах. Теперь он фигурант уголовного дела.