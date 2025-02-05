В разгар СВО в Москве открыли филиал музея человеку, виновному в раздроблении исторической России, который несет персональную ответственность за нынешнюю войну.

"...Отстоял её на баррикадах". Сделайте милость, откройте эту тайну - ОТ КОГО же ЕБН и ЧТО "отстоял"???

Bogdan Stupin

"Короткая память - не хороший признак..." А уж если вдобавок памяти вообще нет, а есть только Интернет - то и вообще кранты...