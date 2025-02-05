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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В разгар СВО в Москве открыли филиал музея человеку, виновному в раздроблении исторической России, который несет персональную ответственность за нынешнюю войну

В разгар СВО в Москве открыли филиал музея человеку, виновному в раздроблении исторической России, который несет персональную ответственность за нынешнюю войну

В разгар СВО в Москве открыли филиал музея человеку, виновному в раздроблении исторической России, который несет персональную ответственность за нынешнюю войну.

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Комментарии
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АШ
Анна Ширяева
Стыд и позор!!!
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1 час.
Bogdan Stupin
&quot;...Отстоял её на баррикадах&quot;. Сделайте милость, откройте эту тайну - ОТ КОГО же  ЕБН и ЧТО &quot;отстоял&quot;???
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1 час.
Bogdan Stupin
&quot;Короткая память - не хороший признак...&quot; А уж если вдобавок памяти вообще нет, а есть только Интернет - то и вообще кранты...
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1 час.
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