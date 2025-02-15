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Украинка Харлан заявила, что ей предлагали деньги за выступление за Россию

Украинка Харлан заявила, что ей предлагали деньги за выступление за Россию

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан заявила, что не будет осуждать украинского гимнаста Илью Ковтуна, который принял решение сменить спортивное гражданство и начать выступать за Хорватию.

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Комментарии
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ВАРЯГ РУС
А что в этом сенсационного? А скольким нашим предлагали? Сколько российских спортсменов прешли в другое гражданство ради желания стать чемпионами, этим предав свою страну? И после  ВСЕ такие стали Олимпийскими чемпионами и чемпионами мира в своих видах. Глупцы.
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