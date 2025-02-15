Украинка Харлан заявила, что ей предлагали деньги за выступление за Россию

ВАРЯГ РУС

А что в этом сенсационного? А скольким нашим предлагали? Сколько российских спортсменов прешли в другое гражданство ради желания стать чемпионами, этим предав свою страну? И после ВСЕ такие стали Олимпийскими чемпионами и чемпионами мира в своих видах. Глупцы.