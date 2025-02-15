Украинка Харлан заявила, что ей предлагали деньги за выступление за Россию

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан заявила, что не будет осуждать украинского гимнаста Илью Ковтуна, который принял решение сменить спортивное гражданство и начать выступать за Хорватию.
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