Зачем Россия экспортирует уран в США? Сатановский призвал лишить Запад самого важного

"Может ли кто-нибудь объяснить, зачем Россия экспортирует уран в Соединённые Штаты в текущей ситуации открытого противостояния между нами, балансирующего на грани мировой войны?" – задал вопрос Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч".