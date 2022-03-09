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Зачем Россия экспортирует уран в США? Сатановский призвал лишить Запад самого важного

Зачем Россия экспортирует уран в США? Сатановский призвал лишить Запад самого важного

"Может ли кто-нибудь объяснить, зачем Россия экспортирует уран в Соединённые Штаты в текущей ситуации открытого противостояния между нами, балансирующего на грани мировой войны?" – задал вопрос Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч".

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