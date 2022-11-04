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5 ноября: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

5 ноября: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

5 ноября – 309-й день года, до нового года осталось 56 дней. Рассказываем, какими значимыми событиями запомнился этот день в мировой истории и истории Тульской области.

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