5 ноября: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

5 ноября – 309-й день года, до нового года осталось 56 дней. Рассказываем, какими значимыми событиями запомнился этот день в мировой истории и истории Тульской области.
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