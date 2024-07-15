Песков допустил наличие «неизвестных нюансов» в послании Орбана лидерам ЕС

Российская сторона знает общий подход к урегулированию украинского конфликта, который предлагает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, однако в послании к лидерам ЕС могли быть «неизвестные нюансы», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.