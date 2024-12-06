Сенатор Алексей Пушков назвал отмену второго тура президентских выборов в Румынии государственным переворотом, заявив, что к власти в Европе теперь допускаются только либеральные кандидаты, поддерживающие Брюссель и антироссийскую политику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии