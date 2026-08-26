Обстановка на Амурском ГХК: число погибших выросло до семи

Обстановка на Амурском ГХК: число погибших выросло до семиВ ходе разбора завалов на месте пожара на Амурском газохимическом комплексе спасатели обнаружили останки ещё четверых человек, что увеличило общее число жертв до семи.
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