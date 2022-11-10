Военное обозрение

3 247 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Яблокова
    А Россия на своей земле, присоединившиеся области - это тоже Россия, а Украина - агрессор.Президент США: По...
  • Евгений Луговцев
    Конфликт разрешится мгновенно как только Запад перестанет поддерживать УкраинуПрезидент США: По...
  • Сергей ЕВ
    ВС России успехов и победы над укронацистамиВ Бердянске задер...

Американский генерал: Полная победа одной из сторон на Украине выглядит всё менее вероятной

Американский генерал: Полная победа одной из сторон на Украине выглядит всё менее вероятной

Глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли прокомментировал ситуацию, которая складывается на театре военных действий на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх