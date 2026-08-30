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"Киев пахнет Краматорском", Минобороны России назвало цели грядущих ударов. Итоги 30 августа

"Киев пахнет Краматорском", Минобороны России назвало цели грядущих ударов. Итоги 30 августа

Минобороны России назвало цели грядущих ударов ВС РФ. В Киеве сравнили происходящее в украинской столице с происходящим в Донбассе .

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