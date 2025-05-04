Мойка машины на даче может привести к штрафу

Россияне, которые моют свои автомобили на даче, рискуют нарваться на штраф. Юрист Елена Пономарева пояснила, что такое ограничение связано с экологическими требованиями, о чем в воскресенье, 4 мая 2025 года, агенство "Прайм".
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