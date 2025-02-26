СБУ вербует для совершения терактов на территории РФ не только россиян, но и азиатов

В Ставрополе сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, о чём сообщили в силовом ведомстве. Так, известно, что гражданин одной из стран Центральной Азии (какая именно страна пока не афишируется) намеревался поджечь ряд объектов органов власти и силового блока в регионе.