Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в 2024 году

Строительство социальных объектов в значительной степени повышает уровень благосостояния жителей города В 2023 году в Москве было введено почти 120 социальных объектов, а за последние 12 лет – более тысячи.
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