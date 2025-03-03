Астраханские мастера показали свое умение на престижной выставке народных промыслов в Москве

Наш Дом ремесел представил широкий диапазон изделий – от сумок из чакана до текстильных кукол. В преддверии Международного женского дня в московском Экспоцентре прошла XXХVII выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ.
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