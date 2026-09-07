Цифровые волонтеры рассказали ученикам Школы в Капотне об уловках мошенников

В школу в Капотне по приглашению управы района пришли представители АНО «Цифровые волонтёры». Они провели для восьмиклассников школы урок безопасности.
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