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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Виктория Виктория
    Бывает... Затмение на каждого находит... Но мать есть мать, вовремя образумилась.....Меркантильная
  • Александр Свитайло
    Невоенный анализ....
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    Да, сложная история взаимоотношений мамы и дочки. Мамаша совсем спятила, чуть не предала родную дочь.Хорошо что хоть ...Меркантильная

Меркантильная

Меркантильная

…Олеся с мамой Ниной Никитичной жили вдвоем. С папой Олеси, Олегом, Нина Никитична разошлась давно и с большим скандалом.

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Комментарии
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Сергей ЮгЗапСиб
Да, бабка на старости совсем умом тронулась, это надо же - родную дочь кинуть. Хорошо хоть немного совести осталось.
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14 час.
Элеонора Коган
Да, сложная история взаимоотношений мамы и дочки. Мамаша совсем спятила, чуть не предала родную дочь.Хорошо что хоть одумалась.
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11 час.
ВВ
Виктория Виктория
Бывает... Затмение на каждого находит... Но мать есть мать, вовремя образумилась.....
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8 час.

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