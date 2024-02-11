Меркантильная

Сергей ЮгЗапСиб Да, бабка на старости совсем умом тронулась, это надо же - родную дочь кинуть. Хорошо хоть немного совести осталось.

Элеонора Коган Да, сложная история взаимоотношений мамы и дочки. Мамаша совсем спятила, чуть не предала родную дочь.Хорошо что хоть одумалась.