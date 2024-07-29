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Росгвардия: 25 жителей Запорожской и Херсонской областей задержали за помощь ВСУ

Росгвардия: 25 жителей Запорожской и Херсонской областей задержали за помощь ВСУ

Силы специального назначения Росгвардии в ходе оперативных мероприятий на территории Запорожской и Херсонской областей взяли под стражу 25 местных жителей по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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Комментарии
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Игорь Морозов
то ли ещё будет?  Надо всех этих &quot;братьев&quot; хохлов проверять на лояльность к России , всех до одного. Ибо 99.9% это реальные нацики или  им сочувствующие.
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