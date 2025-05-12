Sky News: Трамп после ультиматума лидеров ЕС в адрес РФ встал на сторону Путина

www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский лидер Дональд Трамп после ультиматума лидеров Евросоюза о 30-дневном перемирии на Украине поддержал президента России Владимира Путина, сообщил телеканал Sky News.
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