Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в преддверии матча с «Брестом» в 4-м туре Лиги 1 высказался о статусе нового вратаря парижан Алессандро Лонгони.
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