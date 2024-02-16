За виски и коньяк жителя Карелии отправили в колонию строгого режима

Мужчина украл спиртное в магазине и получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы Нетрезвый 36-летний мужчина в Беломорском районе пришел в магазин, спрятал под одежду бутылку коньяка и бутылку виски и пошел к выходу.