За виски и коньяк жителя Карелии отправили в колонию строгого режима

Мужчина украл спиртное в магазине и получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы Нетрезвый 36-летний мужчина в Беломорском районе пришел в магазин, спрятал под одежду бутылку коньяка и бутылку виски и пошел к выходу.
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