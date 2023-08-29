В Приморье открыли предзаказ на iPhone 15

Компания «МТС» запустила предзаказ на iPhone 15 для приморцев. Известно, что владельцы виртуальных сертификатов смогут получить новинки одними из первых в России, сообщает PRIMPRESS.
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