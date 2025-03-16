AP: Трамп пытался ускорить депортацию мигрантов, ссылаясь на закон XVIII века

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент США Дональд Трамп пытался ускорить депортацию мигрантов из Венесуэлы, ссылаясь на закон военного времени от 1798 года, однако судья столичного округа Колумбия заморозила данный процесс.