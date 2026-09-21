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ИА Регнум

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Стала известна предварительная причина смерти бойца Fight Nights Пономарёва

Стала известна предварительная причина смерти бойца Fight Nights Пономарёва

Предварительной причиной смерти российского бойца смешанного стиля Григория Пономарёва стал оторвавшийся тромб.

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